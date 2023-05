Domenica In, le anticipazioni: da Simona Izzo a Pupi Avati. Ecco gli ospiti di Mara Venier

di Redazione web

Domenica In è uno dei programmi più amati dai telespettatori di Rai Uno che seguono molto appassionatamente Mara Venier. Ogni domenica, la conduttrice veneta ospita nel suo salotto moltissimi ospiti che si raccontano in tutte le loro sfaccettature: dalla carriera alla vita privata tra gioie ma anche dolori. Ecco chi sono gli ospiti della puntata del 7 maggio 2023 di Domenica In.

Gli ospiti di Mara Venier

La prossima puntata di Domenica In sarà a dir poco scoppiettante. Mara Venier, infatti, aprirà la puntata di domenica 7 maggio ripercorrendo le tappe fondamentali dell'incoronazione di Re Carlo III e lo farà insieme ad Alberto Matano. Inoltre, la conduttrice avrà l'occasione di raccontare anche personaggi come: Vittorio Sabadin, Ilary Grillini, Simona Izzo, Tulllio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D’Angieri. Zia Mara intervisterà, poi, a figlia di Milva, Martina Corgnati e il regista Pupi Avati che racconterà il suo ultimo film "La quattordicesima Domenica del tempo ordinario". In studio, insieme a lui, ci saranno anche i protagonisti della pellicola: Edwige Fenech e Lodo Guenzi.

L'esibizione di Madame

Solitamente, l'ultima parte di Domenica In è riservata agli ospiti musicali: domani, nel salotto di Mara Venier, si esibirà la cantante Madame, che intretterrà il pubblico a tempo di musica.

