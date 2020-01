Domenica In anticipazioni, gli ospiti di Mara Venier del 5 gennaio: Luì e Sofì, Teo Teocoli e una sopresa per i più piccoli

La 17° puntata di ‘Domenica in’, in onda domenica 5 gennaio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, sarà interamente dedicata ai bambini e alle famiglie in occasione delle festività dell’Epifania. In studio, il ‘Coro dolci note’ composto da 50 bambini e diretto dal Maestro Alessandro Bellomaria.



Tra gli ospiti, torna Sandra Milo per continuare il racconto della sua vita tra amori, successi e carriera; Teo Teocoli canterà alcuni successi di Adriano Celentano oltre ad esibirsi in uno sketch nei panni di uno dei suoi celebri personaggi. Il comico Gabriele Cirilli, impegnato a teatro con il suo nuovo spettacolo, si esibirà con un monologo sulle feste e sulla Befana.

Grande attesa per l’arrivo in studio della coppia ‘Me Contro Te’, ovvero Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia), star sui social con oltre 4 milioni di fan, per presentare il loro nuovo film ‘La vendetta del Signor S’, in uscita al cinema il 17 gennaio.

Sempre per i bambini, arriveranno in studio 15 Befane da Urbania. Il noto chef Gianfranco Vissani sarà protagonista di una ampia intervista sulla sua vita, la carriera e i suoi progetti futuri. Il mago Silvan, interverrà con alcuni numeri di magia, mentre il giovane cantante napoletano Andrea Sannino canterà uno dei suoi successi ‘Abbracciame’.

Arturo Mariani, giovane sportivo e scrittore nato con una sola gamba, racconterà la sua storia fatta di coraggio e di passione per lo sport. Domenica 5 Gennaio 2020, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA