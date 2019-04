Domenica In anticipazioni ospiti: Stefano De Martino, Elodie, Facchinetti e gli altri

Ultimo aggiornamento: 09:36

Domenica 7 aprile, in diretta dagli studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’, andrà in onda la 30° puntata di ‘’ condotta daTra gli ospiti della puntata:, si racconterà parlando della sua nuova avventura televisiva e delle ultime novità pubblicate in questi giorni sui magazine a proposito della sua vita privata; interverrà anche Fatima Trotta; Kabir Bedi, il popolare ‘Sandokan’, sarà ospite die sarà protagonista di una ampia intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera artistica e parlerà del suo nuovo impegno per il sociale.Massimo Lopez e Tullio Solenghi, protagonisti della commedia ‘Lopez & Solenghi Show’, faranno una simpatica irruzione nello studio di ‘’ dando vita ad alcune divertenti imitazioni; Roby Facchinetti si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi dei ‘Pooh’ e con Francesco Facchinetti saranno intervistati da Mara Venier sul loro rapporto e sulla loro vita; ci sarà anche spazio per un talk nel quale si affronteranno diversi argomenti: dagli eccessi dei paparazzi nei confronti dei Vip, alle ultime polemiche sulla Royal Family, per finire con le passerelle che vedono protagoniste modelle over ’60. Interverranno al talk: Guillermo Mariotto, Simona Izzo, Antonella Boralevi, Azzurra Della Penna, Tiberio Timperi e il fotografo Maurizio Sorge. Ancora spazio alla musica con Elodie e i The Kolors che presenteranno il loro ultimo singolo ‘Pensare male’.