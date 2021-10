Domenica In, anticipazioni 5a puntata: Al Bano, Miriam Leone e i concorrenti di Ballando tra gli ospiti

Ritorna Domenica In con "Zia Mara". Domani, 17 ottobre, andrà in onda la quinta puntata del programma di Rai1. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento tra spettacolo e canzoni. Spazio anche all'attualità e al nuovo gioco telefonico "Pronto, chi canta?".

Dagli studi Fabrizio Frizi, la Venier accoglierà Nino D’Angelo, che torna in tv dopo l'assenza di un anno per raccontarsi tra carriera e vita privata ed esibirsi nel suo nuovo singolo "Voglio parla' solo d’Ammore". Ancora, tra gli ospiti, i concorrenti/ballerini più attesi della nuova edizione di Ballando con le stelle, ovvero Al Bano Carrisi, per rivedere insieme a lui la performance di sabato sera e commentarla in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini; e ancora, Al Bano duetterà con la giovane cantante italo-americana Romina Perri sulle note del brano "Felicità". Pierpaolo Petrelli protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show, racconterà le emozioni che sta vivendo in questo bellissimo momento per la sua vita e la sua carriera. L'attrice Miriam Leone interverrà per presentare il suo nuovo film "Marylin ha gli occhi neri" per la regia di Simone Godano.

Grande attesa per il nuovo gioco telefonico 'Pronto, chi canta?' che coinvolgerà alcuni ospiti in studio e il pubblico da casa. E, infine, la vicenda di Luana D'Orazio morta tragicamente sul lavoro a soli 22 anni, raccontata da Emma Marazzo e Alberto Orlandi, rispettivamente mamma e fidanzato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 14:18

