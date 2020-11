Domenica In anticipazioni: Tiziano ferro super ospite di Mara Venier. Sinisa Mihajlovic in studio

La decima puntata di Domenica In, in onda domenica 15 novembre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.



Tiziano Ferro, si collegherà da Los Angeles e sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata; sarà anche l’occasione per presentare alcune canzoni tratte dal nuovo album di cover ‘Accetto miracoli’ oltre ad alcuni spezzoni tratti del documentario ‘Ferro’, girato tra l’Italia e gli Stati Uniti nel quale Tiziano Ferro racconta i momenti più importati che hanno segnato la sua vita artistica e professionale.



Sinisa Mihajlovic, ospite in studio insieme alla moglie Arianna, interverrà per raccontare la sua battaglia contro la leucemia e contro il Covid19, da cui è nato il libro autobiografico ‘La partita della vita’. Il giornalista e scrittore Mario Calabresi, ricorderà la figura di Carlo Saronio che ha ispirato il suo ultimo libro ‘Quello che non ti dicono’.



Lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, ospiterà il Prof. Fabrizio Pregliasco, noto virologo, si collegherà da Milano per fare il punto sulla situazione in Italia in merito all’aumento dei contagi da Coronavirus. In collegamento da Roma anche il Prof. Antonio Rebuzzi, Direttore della Terapia Intensiva Cardiologica del Policlinico Gemelli, mentre Selvaggia Lucarelli sarà in collegamento da Milano.



Franco Antonello, il papà di Andrea, un ragazzo autistico di 27 anni, si collegherà da Castelfranco Veneto per raccontare la loro bellissima storia raccontata nel libro in uscita in questi giorni ‘La valigia Aran’.

La regia è di Flavia Unfer.



