Meroledì sera Prodigi per tendere la mano ai ragazzi di talento e all'Unicef

L’UNICEF bussa alla porta di Rai1 che la apre subito con gioia ai talentuosi ragazzi che parteciperanno allo show di domani sera in prima serata. Si tratta di Prodigi. In conduzione Serena Autieri e Gabriele Corsi. La giuria a cui spetta l’ingrato compito di valutare i ragazzi di talento sarà composta da Samanta Togni e Luciano Cannito per la categoria Danza; da Ermal Meta e Laura Marzadori per la Musica e per la categoria Canto da Malika Ayane e Peppe Vessicchio. Giudice speciale: Flavio Insinna, mentre Alessandra Mastronardi, in missione con l'Unicef in Turchia, racconterà le storie dei tanti bambini siriani e afghani incontrati nei campi profughi che nonostante tutto non hanno perso la speranza.

Sarà presente l'Ambasciatore UNICEF Italia Lino Banfi, che racconterà, insieme al Portavoce dell'UNICEF Italia Andrea Iacomini e ad Alessandra Pacifico della Polizia di Stato, l'esperienza con i bambini profughi dell'Afghanistan presso un campo di accoglienza a Roma - dove si sono recati Banfi insieme a Roberto Mancini, Goodwill Ambassador dell'UNICEF Italia. Il numero per le donazioni all’Unicef è il 45525.

Altro testimonial da sempre vicini all’Unicef è Peppe Vessicchio, anche quest’anno in giuria. Il maestro ha ricordato che vincere il Premio Paganini è come vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi: «Il talento può essere spontaneo e restare lì, ma il talento coltivato, quello che richiede l'impegno, è la cosa più importante». Per Serena Autieri «i bambini devono realizzare i loro sogni in un viaggio d’amore e di passione travolgente del loro talento. Noi siamo un veicolo per trasportarlo, siamo un faro per i ragazzi che ci guardano». L’altro conduttore Gabriele Corsi ha ricordato cosa gli diceva Gigi Proietti durante le riprese del maresciallo Rocca: «La leggerezza è il contrario della stupidità». Per poi citare anche una storica frase di Papa Francesco: «L’unico modo in cui l’uomo può guardare un altro dall’alto in basso è quando lo aiuta a rialzarsi». Quindi lo spirito di Prodigi e dell’Unicef è quello giusto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA