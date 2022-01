Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero regala spoiler: «Qualcuno riaffiorerà dal passato»

Luca Argentero regala ai fan qualche spoiler su Doc: «Qualcuno riaffiorerà dal passato». L'attore ospite a W l’Italia su RTL 102.5 con Angelo Baiguini e Federica Gentile, ha raccontato qualcosa in più sulla fiction Rai che partirà il prossimo giovedì e le aspettative di tutto il cast.

«Mi sento molto bene, con un po’ di ansia - ha raccontato Luca Argentero, protagonista di DOC, in diretta a W l’Italia su RTL 102.5 - ma credo sia normale alla vigilia di una messa in onda così. La prima puntata ha già delle bombe micidiali ma, ne parlavo con un paio di persone che hanno visto la prima puntata, mi dicevano che non è possibile che in una puntata siano successe così tante cose. Io ho risposto che la prima puntata è la più soft di tutta la stagione, è un’anticipazione di ciò che succederà per arrivare a un finale di stagione pazzesco».



«Il mio ruolo - spiega Argentero - mi impone di rimanere calmo, dentro sono un vulcano. Con la prima stagione abbiamo fatto un risultato talmente eccezionale che le aspettative sono alte, è normale che sia così. Alla fine della lavorazione con i miei compagni abbiamo detto che indipendentemente da come andrà, dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro. Portare su Rai 1 una serie così avvincente, così densa, dopo otto mesi di durissimo lavoro, deve renderci orgogliosi a prescindere. La nostra serie è vista in mezzo mondo, l’abbiamo venduta in altri cento Paesi e stiamo già lavorando a un grande progetto. Questo lavoro è fatto anche di numeri, del risultato del giorno dopo, però quest’ansia non è legata al risultato: rifare ciò che abbiamo fatto in passato è difficile, è legato al fatto di dare la giusta soddisfazione alle persone che si sono innamorate di questa serie».

Il triangolo amoroso in “DOC – Nelle tue mani” - ALLERTA SPOILER



Luca Argentero: «Qualcuno riaffiora dal passato. Una collega che io e Agnese – Sara Lazzaro – non vedono dai tempi dell’università rappresenta quella categoria di medici che è un po’ salita alla ribalta di tutte le tribune televisive e radiofoniche degli ultimi due anni. È normale che una figura come la sua arrivasse nel nostro reparto. Arriva per una banale consulenza, ma si ritroverà a essere uno dei cardini della nuova stagione, proprio perché con l’arrivo del covid il loro ruolo diventa fondamentale, quindi giustificato all’interno di un reparto. Del triangolo amoroso non solo non vi voglio dire niente, ma quello che succederà più avanti e la soluzione a cui arriverà questo dilemma è, ai miei occhi, la meno scontata e la più interessante possibile».



