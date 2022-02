Crisi Ucraina, DOC nelle tue mani 2 non va in onda: su Rai 1 Speciale Tg1.

Crisi Ucraina, DOC nelle tue mani 2 non andrà in onda: ​su Rai 1 Speciale Tg1. Il GF Vip andrà in onda regolarmente. Continua la staffetta delle reti Rai per garantire l’informazione sull’ attacco russo all’Ucraina sferrato alle prime luci dell’alba di oggi.

Leggi anche > Guerra Russia-Ucraina, diretta

Già da questa notte e fin dalle prime ore del mattino le notizie che si sono rincorse hanno trovato ampio spazio con approfondimenti ed edizioni straordinarie dei Tg (per primo il Tg1 con la direttrice Monica Maggioni in studio).

Per seguire gli sviluppi proseguono le dirette: il Tg1 con collegamenti con gli inviati e ospiti in studio, il Tg3 delle 12.00 racconterà il conflitto fino alle 13.00, mentre si allunga l’edizione delle 14.25 fino alle 16.45.

"Ucraina sotto attacco" il titolo dell'approfondimento andato in onda all'interno di Tg2 Italia dalle 10 alle 11.00.

La finestra sul mondo di RaiNews24 segue l’evolversi degli eventi costantemente.

Anche la prevista programmazione serale subirà delle variazioni. Su Rai1 la fiction “DOC- Nelle tue mani2” lascerà spazio allo Speciale del Tg1, previsto dalle 21.25 alle 23.30.

Anche la Radio dedica alla crisi ampie pagine all'interno delle trasmissioni informative e dei Gr.

Non risultano al momento modifiche di palinsesto per quanto riguarda Mediaset, con il Grande Fratello Vip che andrà regolarmente in diretta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA