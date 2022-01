Doc 2, nel cast della terza puntata anche la piccola Virginia, figlia di Andrea Bocelli

A soli 10 anni, Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, debutta sul set di di Doc 2- Nelle tue mani. La piccola Virginia parteciperà alla terza puntata della fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli, nel ruolo di Gaia, figlia della protagonista della puntata. Orgoglio di mamma Veronica Berti che non ha esitato a pubblicare un post su Instagram: «Con la leggerezza del gioco, con la serietà di un impegno che coinvolge tante persone, con l’emozione di un ciak che ti porta improvvisamente ad essere un’altra persona, dando il tuo piccolo contributo a una storia da raccontare: con tutto questo e tanto altro, con nuovi amici e sogni nuovi, cara Virginia, hai terminato la tua prima esperienza sul set, portando a casa un sorriso che ti è rimasto sul volto per giorni!».

Virginia Bocelli, sin da piccola, coltiva la passione per il canto e ora debutterà sul piccolo schermo, ma non è la sua prima apparizione. Difatti, la terzogenita di Andrea Bocelli compare nel videoclip in cui il tenore canta Ave Maria nel Santuario di Loreto. Inoltre, ha duettato con Andrea Bocelli nel brano Hallelujah durante il concerto Believe in Christmas, tenutosi al teatro regio di Parma. Il video dell'esibizione, ha raggiunto oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 20:13

