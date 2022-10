Ecco Django, il western al femminile di Comencini per Sky

Lo «spaghetti western femminista» di Francesca Comencini debutta in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma, prima dell’esordio su Sky e NOW nel 2023. “Django – la serie”, che riscrive in salsa moderna il classico del ‘66 di Sergio Corbucci, come protagonista Matthias Schoenaerts (degno erede di Franco Nero, che nel progetto fa un cameo), presente al festival capitolino anche in “Amsterdam” di David O. Russell accanto a Taylor Swift e Robert De Niro.

«Il personaggio - spiega il 44enne interprete belga – vive la storia di un uomo che nella vita perde quasi tutto quello che ha di più caro, qualcosa di molto attuale e che oggi riguarda tanta gente. Gli resta una sola persona al mondo, la figlia, e farebbe di tutto per guadagnarsi un’ultima possibilità per farle sapere quanto la ama». L’antagonista è una donna, Elizabeth, a cui presta il volto Noomi Rapace che proprio nel corso dell’evento ha ricevuto il Premio Progressive alla carriera. «Sono stata coinvolta immediatamente in questo viaggio incredibile e collaborativo – gli fa eco la 42nne svedese, nota per la saga di Millennium – che mi ha portato a esplorare da cosa sia motivato tutto il suo odio. Compie atti brutali e violenti, ma non possiamo definirla solo “una persona cattiva”, si deve capire perché arriva a questo livello di estremismo (religioso, ndr). Per me è diventato quasi uno studio di psicologia».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA