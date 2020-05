“Disneyland Paris a casa”: la piattaforma gratuita del parco divertimenti con giochi, tutorial e spettacoli per le famiglie

athome.disneylandparis.com/it/

Con la chiusura del grande parco divertimenti francese, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus, il microcosmo fiabesco alle porte di Parigi offre un po’ di compagnia agli italiani, entrando nelle loro case: basta andareper partecipare, gratuitamente e comodamente dal proprio divano, a tantissime esperienze e trascorrere momenti all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Sulla piattaforma “Disneyland Paris a casa”, continuamente aggiornata con nuovi contenuti, infatti, ci sonopensati per i più piccoli, ma anche per i genitori che amano tornare bambini. Tra le attività presenti - che potranno essere condivise su Instagram con l’hashtag- si trovano ad esempio degli album da colorare o delle immagini da ritagliare, per ricreare i propri personaggi preferiti, da Mr. Incredible a Topolino fino a Biancaneve.Ancora: una ricca sezione del sito è dedicata alle ricette dei piatti più gustosi proposti nei menu dei ristoranti del parco., il dessert da non perdere del Plaza Gardens, il locale dallo stile vittoriano con la cupola in vetro a un passo dal Castello della Bella Addormentata nel Bosco. O il dolce con la crema di mascarpone blu e mirtilli, che lo chef Jean Imbert ha creato proprio per la principessa Aurora. Chi ha il ritmo nelle vene, può scatenarsi in compagnia di Timon e Pumbaa - coprotagonisti dell’amatissimo film “Il Re Leone” - sulla. Chi invece vuole truccarsi ispirandosi a diversi supereroi della Marvel o alla Regina delle nevi, ha a disposizione dei fantastici tutorial.Grazie alla piattaforma, poi, si parte per un viaggio in una galassia molto lontana, per rivivere, con lo spettacolo notturno, i momenti più epici della saga. Seguendo degli interessanti video itineranti, si apprendono anche la storia, gli aneddoti e le curiosità del parco, o la sua trasformazione, attraverso gli occhi di chi ha partecipato. “Disney Illuminations” fa rivivere uno degli spettacoli più amati, tra fuochi d’artificio, proiezioni, video mapping e musica, consullo sfondo. Una finestra affacciata sul fiabesco maniero, i giochi giganti dell’area Toy Story Playland nel Parco Walt Disney Studios o Hyperspace Mountain, le mitiche montagne russe a tema “Star Wars”, infine, sono disponibili per dare un tocco di magia alle video conferenze da casa.