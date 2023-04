Diodato, il monologo a Le Iene: «A Taranto libertà è una parola complessa. Ci hanno chiesto di scegliere tra lavoro o salute»

Nella puntata de Le Iene andata in onda martedì 25 aprile a presentare il suo monologo è stato Diodato. Il cantautore, che è anche direttore artistico dell’ "UnoMaggio Taranto Libero e Pensante", ha raccontato in occasione della Festa della Liberazione la complessità legata al senso di libertà e alla scelta che ancora oggi ci si trova a dover fare tra lavoro, ambiente e salute.

Il monolo di Diodato a Le Iene sul 25 aprile: «A Taranto libertà è una parola complessa. Ci hanno chiesto di scegliere tra lavoro o salute» Foto - Daniele Schiavello per Le Iene

Il Monologo

Ecco il testo integrale del monologo di Diodato sul 25 aprile presentato ieri sera a Le Iene

«Oggi è il 25 aprile, festa della Liberazione e tra poco meno di una settimana è il primo di maggio, festa dei lavoratori. Due feste così vicine e dedicate a qualcosa di così importante, la libertà e il lavoro.

Io me la ricordo la sensazione che ho provato quando ho lavorato per la prima volta, quando facendo il cameriere ho ricevuto dei soldi in cambio del mio lavoro.



Erano soldi che mi ero guadagnato, con cui poter fare quello che volevo: mi sono sentito libero di consumare un mio desiderio. Eppure io vengo da una città, Taranto, in cui ci sono lavoratori che avrei sinceramente difficoltà a definire liberi. Ma non solo loro: nella mia città la parola libertà è una parola complessa, per tutti. Sarà perché da ormai tanti anni ci hanno chiesto di scegliere tra due diritti fondamentali, il lavoro o la salute. Tra il lavoro o l’ambiente, e quindi la salute.Che libertà c’è in tutto questo? Ogni anno il primo di maggio organizziamo a Taranto una manifestazione, una festa consapevole, libera, che conta chi c’è, chi non c’è e anche chi non c’è più.



Ogni UnoMaggio, si chiama così la nostra manifestazione, da ormai dieci anni, proviamo a disegnare un destino diverso e diciamo una cosa semplice, che a quanto pare però è semplicemente complessa: “vogliamo essere liberi”.

Da dieci anni provo ad allontanare quella voce che mi dice: “Ma non lo vedi quanto sei piccolo, quanto sia piccola e insignificante la vita di un essere umano, formica sacrificabile davanti al potere di interessi enormi”. “Non lo vedi che nella vita è solo una questione di proporzioni. In fondo anche tu, mentre cammini per strada inseguendo ciecamente i tuoi interessi non ti curi delle formiche che schiacci”».

