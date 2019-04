Diletta Leotta a Verissimo: «Paola Ferrari? Da lei mi aspettavo consigli non critiche sul mio aspetto fisico»

Diletta Leotta

quando mi hanno rubato le foto

Domani, sabato 27 aprile,puntata ricca di emozioni e ospiti speciali. Per la prima volta in studio si racconta uno dei volti del calcio più amati della tv,, uno di volti femminili del calcio più apprezzati in tv, parla a Verissimo delle critiche ricevute e sulla collega giornalista Paola Ferrari dichiara: «Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente».Il salotto diè anche il luogo in cui la Leotta torna a parlare delletempo fa dal suo cellulare e messe in rete, la giornalista catanese confida: «Nei momenti più complicati della mi vita mio padre è sempre stato in grado di aiutarmi, come. Lui mi ha dato la forza più bella per reagire, è stato il mio riferimento, mi ha dato calma, serenità e la lucidità per affrontare la situazione. La cosa più importante è stata tornare subito alla normalità, e a fare con sicurezza il mio lavoro». E a proposito di questa terribile esperienza Diletta ci tiene a ribadire: «Chi subisce la violazione della privacy è una vittima non è il colpevole».Infine, Diletta s’illumina parlando del suo compagno e dice: «Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità.con lui, io – prosegue - arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma».