Diletta Leotta, l'attacco di Paola Ferrari: «In tv per le sue forme, a Sanremo meglio Bebe Vio»

Diletta Leotta fa shopping: la foto davanti agli slip diventa virale

Sabato 30 Novembre 2019, 18:56

Paola Ferrari attacca in televisione Diletta Leotta. «Quando parliamo di una televisione che fa scelte per virare verso un mondo diverso e rispettoso per le donne, dico – e non voglio farvi arrabbiare – se in questa ottica l’idea di mandarea condurre Sanremo vi sembra una che segua questa direzione?», ha detto la Ferrari su Raitre.E ancora: «Io vorreia Sanremo insieme ad Amadeus. Quella è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme. Vogliamo dare una scossa? Però attenzione, perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, gelose perché si è vecchie».LEGGI ANCHE --> Diletta Leotta, Ciro Immobile e... il pesce: boom sui social