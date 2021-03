Diletta Leotta, Daniele Scardina a Verissimo: «Era una storia vera... ora si è fidanzata»

Daniele Scardina racconta a Verissimo la sua passione per il pugilato e il desiderio di essere grande in qualcosa. Si confida anche parlando della famiglia, del nonno e dell'assenza del padre. Infine, all'ex Diletta Leotta augura tanta felicità. Rispondendo alle domande di Silvia Toffanin il campione ripercorre le tappe della sua carriera e condivide i suoi desideri per il futuro.

Leggi anche > Noemi ospite a Verissimo: «Anche tu sei sposata». Silvia Toffanin reagisce così

Daniele Scardina a Verissimo

Al momento è single: «Ora sono super focalizzato su di me, sul mio cammino e su quello che sto dando alle persone. Questo mi rende felice». Più in là gli piacerebbe lavorare nel cinema, a Hollywood, ma avere anche una famiglia. «Mi piacerebbe diventare papà, per ora ho dei nipoti, uno mi assomiglia».

Diletta Leotta e Daniele Scardina

Sulla conduttrice sportiva Diletta Leotta, a cui è stato legato per qualche tempo, spiega: «È stata una storia bellissima, eravamo complici, era una storia vera, è stato un bel periodo. Ero innamorato». Alla domanda sul presente risponde: «Ora non ci sentiamo più però io le voglio bene, la rispetto, è una grande donna. Si è fidanzata, spero che è felice».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA