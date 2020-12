Diego Maradona junior in lacrime a Non è la D'Urso: «Avevo il Covid, papà è morto senza di me.Voglio sapere la verità»

Diego Maradona junior in lacrime a Non è la D'Urso: «Avevo il Covid, papà è morto senza di me.V oglio sapere la verità». In collegamento con Barbara D'Urso, il figlio di Maradona ha raccontato il suo dramma e come ha appreso della morte di suo padre.

Leggi anche > Il ministro Boccia a Non è la D'Urso:«L'Abruzzo rischia la diffida. Sarà responsabile dei contagi»

«Sapevo che papà dopo l'intervento alla testa si stava riprendendo in maniera impeccabile, e te lo dico perché l'ho visto con i miei occhi». Inizia così il racconto commosso di Diego Maradona Junior, a Live non è la D'Urso, parlando del padre scomparso lo scorso 25 novembre.

DIego jr ha raccontato di aver contratto il Covid, di essere stato molto male: «Ho fatto una videochiamata con lui e stava benissimo. Dopo io mi sono contagiato col virus, stavo male e non riuscivo a rispondere nemmeno alla chat (composta dai figli di Maradona ndr.). Io voglio sapere cos’è successo e se ci sono dei colpevoli che paghino e io mi farò valere nelle sedi competenti. Voglio sapere la verità».

Barbara D'Urso gli chiede come ha saputo della morte del padre: «Ero sul letto di ospedale, mi è arrivato un messaggio da un mio amico che mi iceva “hai letto cos’è successo?”, Io ho acceso la tv, ho visto quello che stava succedendo, ho chiamato in Argentina ma non mi rispondeva nessuno, poi mia mogie è riuscita a parlare con l’avvocato di mio papà che gli ha confermato tutto».

«E’ stato molto ingiusto quello che è successo, avrei voluto avere più tempo per poter condividere la nostra vita, meritava di godersi più i suoi nipoti, vicino alle persone che veramente gli volevano bene. Io sono molto religioso e penso che per ognuno di noi arriva la fine del cammino, voglio rimanere con i bei momenti che ho attraversato con lui perché sono stato felice, ho provato ad essere un buon figlio, posso solo ringraziare di esserci riuscito, e anche per poco tempo ne è valsa la pena».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA