Diego Maradona Junior concorrente al Gf Vip? Ecco cosa risponde

Da campione alla porta rossa? I rumors lo davano per certo: Diego Armando Maradona Junior come nuovo concorrente della Casa del Grande Fratello Vip. Gli indizi di Alfonso Signorini sembravano essere rivolti proprio al figlio della grande leggenda numero 10. Nel suo post, infatti, appariva un pallone da calcio con i colori del Napoli, il bianco e l'azzurro, in sovraimpressione la scritta "Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente del #gfvip7", in sottofondo la canzone napoletana O sole mio di Luciano Pavarotti. I fan si sono messi subito a investigare sul prossimo nome che avrebbe varcato la soglia della Casa più spiata d'Italia, prendendo di mira proprio Diego Armando Maradona Junior.

Gf Vip, Alfonso Signorini svela il quinto indizio: Maradona Jr nuovo concorrente?

Allenatore del Napoli United

Arriva però oggi la sua smentita via Instagram: «Volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo che non vado a fare il Grande Fratello Vip, sono l'allenatore del Napoli United e sono contento di quello che faccio».

A chi appartiene allora il pallone da calcio che Signorini ha usato come indizio per il quinto concorrente? le indiscrezioni portano a galla l'ipotesi di Ciro Ferrara, napoletano, allenatore ed ex calciatore. Per il momento però ancora nessuna conferma ufficiale.

