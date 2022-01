Diego Dalla Palma a Oggi è un altro giorno: «Sabrina Ferilli a Sanremo? Nel tempo si è persa per strada»

Diego Dalla Palma interviene a Oggi è un altro Giorno da Serena Bortone per commentare le figure femminili del Festival di Sanremo 2022. Il noto make up artist condivide, inoltre, delle idee sui possibili futuri look delle donne scelte da Amadeus sul palco del Teatro Ariston.

Diego Dalla Palma a Oggi è un altro Giorno

Grande entusiasmo per Drusilla Foer e Lorena Cesarini: «La prima darà un tocco di raffinatezza e originalità. La Cesarini a me piace tantissimo, chi seguirà il suo look dovrà puntare sull'innovazione». Su Sabrina Ferilli ammette: «A me dispiace dirlo, non dico cose cattive. Dico che è nel tempo è stata una persona su cui ho posto attenzione e ammirazione. Se devo dirla tutta si è persa per strada con mille cose che non condivido e spero che al Festival sia molto più contenuta».

Diego Dalla Palma a Oggi è un altro Giorno

Diego Dalla Palma ha conosciuto e truccato molte donne dello spettacolo. Su Raffaella Carrà spiega: «Era una donna di grande temperamento, meticolosa, non lasciava nulla al caso». Il make up artist sarà su Rai Premium con il programma "Caro Diego".

