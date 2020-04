Diavoli, anticipazione episodi 5 e 6: Nina scompare, Dominic chiede aiuto a Massimo per ritrovarla

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Nel quinto e sesto episodio della serie Sky Original in onda domani sera su Sky Atlantic e NOW TV dalle 21.15, la fuga di Nina riaprirà dolorose ferite del passato della donna e del marito, gettando nuova luce sul legame della coppia.Si gioca a carte ormai scoperte il conflitto tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan, i protagonisti di, il financial thriller internazionale targato Sky e Lux Vide che torna domani sera su Sky Atlantic e NOW TV dalle 21.15 con un nuovo appuntamento. Nel quinto e sesto episodio della serie Sky Original con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey, la fuga di Nina riaprirà dolorose ferite del passato della donna e del marito, gettando nuova luce sul legame della coppia. Nel frattempo, la competizione sotterranea fra l’Head of Trading e il CEO arriverà a un punto di non ritorno.Dopo l’affare irlandese, Dominic (Patrick Dempsey) ha la prova inconfutabile dell’inaffidabilità di Massimo (Alessandro Borghi) e della sua squadra. Il CEO deve affrontare però un problema più grande: sua moglie Nina (Kasia Smutniak) è scomparsa. Il conflitto tra i due uomini, il cui rapporto si rivela ormai compromesso, viene quindi messo da parte per mettersi alla ricerca della moglie. Pur di mettere le mani sul dossier su Edward, Massimo coinvolge Duval (Lars Mikkelsen), ricercato internazionale e capo di Sofia (Laia Costa) e di Subterranea, la loro piattaforma di controinformazione. Duval rivelerà a Massimo una sconvolgente e terribile verità.