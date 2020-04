Diavoli, tutto quello che c'è da sapere sulla serie sull'Alta Finanza con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 17:18

La aspettiamo tutti,. Dal 17 aprile in prima serata su- due ogni settimana - arriva l'adattamento televisivo del best seller omonimo di, dirigente d'azienda (fondatore e amministratore del gruppo Kairos, con Elisabetta Sgarbi e Umberto Eco ha fatto nascere anche la casa editrice, per cui è edito il suo ultimo lavoro, La fine del tempo) e scrittore che ha tirato fuori questo thriller pescando nella sua autobiografia (Massimo Ruggero, il personaggio interpretato da Alessandro Borghi, trae molto nella sua vita) e nelle sue conoscenze del mondo economico. Sì, se ve lo state chiedendo, è pure ilProduzione internazionale targata, gira intorno a Londra e in particolare alla, spostando l'asse del potere economico e politico in Europa - cinema e tv finora hanno sempre raccontato questo mondo partendo, anche geograficamente, dagli, tanto che la banca in cui lavorano i protagonisti si chiama, non a caso, New York London -, si aggrappa alla realtà, in particolare del biennio 2011-2012, per raccontare l'ultima grande crisi recessiva prima del Coronavirus,Ecco perché tra le varie curiosità che possiamo pescare nella storia di, c'è quella dei: non saltateli, perché lì troverete footage di filmati reali che contestualizzeranno ogni episodio nella storia recente, dall'arresto di, dalla crisi libica e la morte di Gheddafi fino al famoso discorso didel(un'espressione idiomatica che in modo elegante ma deciso possiamo tradurre con "ad ogni costo"). Il tutto si aggrappa alla, e viceversa, didove con le armi della finzione e della scrittura si guarda quel periodo sotto un'ottica inquietante ed estremamente interessante, interpretando oltre i limiti del complotto dei poteri forti ciò che è avvenuto al mondo nell'ultima dozzina d'anni.Alla regia c'è, un inizio carriera nel cinema non indimenticabile, poi quasi infallibile in tv: Doctor Who, The Prisoner, Altered Carbon e Sherlock nel curriculum; lo affianca Jan Michelini, già dietro la macchina da presa per, I Medici, Doc-Nelle tue mani (medical drama propria ora in programmazione in Rai con Luca Argentero protagonista) e in passato collaboratore strettissimo di Mel Gibson e assistente alla regia di Ron Howard sul set di Angeli e Demoni. E se ve lo chiedete, sì, è il marito della splendidaIl team di sceneggiatori ha nelchi scrisse le due stagioni della serie tv(ma anche precedentemente Distretto di Polizia e in seguito Suburra),, capaci, insieme ai colleghi, anglosassoni e italiani, di tracciare un affresco umano (anche qui c'è una "banda" ossessionata dalla fedeltà e senza scrupoli se non la reciproca lealtà) e contemporaneamente politico, sociale, economico.Spicca nell'uomo d'oro del cinema italiano,, il cui, da pieno titolare della zona grigia che il potere concede di percorrere ai broker e trader come, diviso tra il cuore che ha sepolto sotto una coltre d'ambizione e una sete infinita di riscatto e vendetta. All'inizio per una mancata promozione, poi contro il disegno di potere che gli si oppone. Accanto a lui, nella parte del mentore del giovane "squalo", il grande burattinaio, un sorprendente, libero dai sorrisi plastificati del dottor Derek di Grey's Anatomy e pronto a un ruolo oscuro e carismatico. Nella parte della moglie di quest'ultimo, Nina, una donna scavata dal dolore e da una doppia, dolorosa, lealtà. Accanto a loro tanti ottimi interpreti internazionali.L'ultima "spigolatura" è destinata alle location., nell'ultima delle 24 settimane di set si è andati a. Per chi conosce l'incantevole paesino della costiera amalfitana, in provincia di Salerno, non è un mistero il motivo per cui si è deciso di dare al personaggio di Borghi, Massimo Ruggero, origini campane invece che sicule, così com'era nel romanzo., così come regista e scrittori sono stati folgorati dalla bellezza di quel luogo e di quanto fosse adatto al racconto.in tutto il suo splendore, conche si dividono tra la zona del porto, la piazzetta, il campetto sportivo, la torre vicereale e il cimitero cittadino. E proprio lì, in quell'angolo di Paradiso, hanno girato l'ultimo ciak.