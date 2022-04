Pierluigi Diaco torna su rai2 con "Ti sento"

Torna Pierluigi Diaco su Rai2, con la terza edizione di “Ti sento”, la serie di interviste guidata da suoni, canzoni, immagini, colori. Il programma crossmediale (in onda anche in diretta su RaiRadio2, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21, e in visual su RaiPlay) ripartirà oggi su Rai 2 in seconda serata. Ospite della prima puntata sarà Drusilla Foer: «Penso sia la rivelazione televisiva di quest’anno - spiega Diaco - ha un mix di eleganza, intelligenza, charme e disinvoltura che raramente ho visto in tv». Il viaggio di “Ti sento” continuerà con, fra gli altri, Arisa, Christian De Sica e Orietta Berti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 07:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA