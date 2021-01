Roberto Mancini, il suo rapporto con la veggente di Medjugorje a “Ti Sento”, la nuova trasmissione di Diaco

Bentornato Diaco. Bentornate interviste a braccio, a cuore a cuore. Senza canovaccio prestampato. Con quel po’ di sentimento vero che scaccia la retorica. Stile Maurizio Costanzo, tanto per intenderci. Il primo ospite del nuovo programma di Rai2, “Ti Sento”, condotto da Pierluigi Diaco è stato Roberto Mancini, il ct della Nazionale di calcio. Gli esordi calcistici, la famiglia, gli amici, la sua infanzia. Non solo, anche la fede e il suo rapporto particolare con Medjugorje e la veggente Vicka: «Io non l’avevo mai vista eppure mi è apparsa in sogno».

Momenti di vita vissuta raccontati con gli occhi lucidi in primissimo piano alla Sergio Leone, come se Diaco stesse intervistando l’anima dell’ospite. Un conduttore che dà il meglio di sé quando scava nei sentimenti dell’interlocutore e riesce a non esagerare con risposte acide che prestano il fianco agli haters e ne fanno un bersaglio da colpire sui social. Il Diaco che preferiamo è quello dell’intervista a tu per tu, senza né il cane né il pubblico in studio. Perché quello è il Diaco vero. Il confessore. Il giornalista che tira fuori la notizia.

Per lui si sta prospettando una bella rivincita dopo che è stato costretto a lasciare il suo spazio pomeridiano su Rai 1 a Serena Bortone (la quale ha confermato che in quella fascia gli ascolti non possono crescere più di tanto per via della macchina da guerra che mette in campo Canale 5).

“Ti sento” ha in programma sette puntate, va in onda il martedì in seconda serata su Rai2. La prima puntata, tra l’altro, è cominciata con 40 minuti di ritardo a causa dei supplementari della partita. Dalla prossima settimana avrà l’ottimo traino dello show “Stasera Tutto è possibile” con Stefano De Martino. Gli ascolti sono andati molto bene, hanno migliorato la media di quella fascia di rete, quasi raddoppiando lo share della “pezza” di Lundini. Un 3,8% con 38.000 spettatori in più. Nella prossima puntata ci sarà Donatella Rettore, poi a seguire Claudia Gerini, Michele Bravi. Sugli altri tre ospiti non c’è ancora la conferma.

