Sospeso il programma Detto Fatto? Scatta la protesta sui social

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18

Venerdì 4 maggio 2018 è andata in onda l’ultima puntata di, la trasmissione pomeridiana dicondotta daNiente paura però, nessun addio, ma solo una pausa dovuta a esigenze di rete: è partito ilDalle ore 14.00 ci sarà "il Viaggio nell’Italia del giro", per poi proseguire alle 16.30 con "La Grande Corsa", la diretta della tappa del giro, e infine il "Processo" fino alle 18.00.Caterina Balivo &Co torneranno regolarmente in onda con nuove inedite puntate da lunedì 28 maggio 2018.