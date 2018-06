di Ida Di Grazia

“Non so se tornerò a Detto Fatto. Sicuramente sono molto legato al programma, ma mi hanno offerto altre cose, sto valutando. Il mio futuro è incerto”. A parlare èche dopo il grandissimo successo apotrebbe non è essere più nel cast di, gia "orfano" dellaAl momento, quindi non c'è nulla di definitivo, ma presto riusciremo a saperne di più visto che tra qualche settimana verranno annunciati i nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione autunno 2018 – inverno 2019.Intanto Ciacci avrà un'estate pienissima: “Per questa estate ho un’agenda ricca di serate insieme a Raimondo Todaro”, i saranno in giro per l'Italia a ballare.