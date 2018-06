di Simone Pierini

Arriva l'indiscrezione da una fonte ben informata riguardo chi andrà a sostituirealla conduzione disu Rai 2 per la prossima stagione. Ed è un nome tutto nuovo.Secondo quanto riferito dainfatti, saràla nuova «comandante» di Detto Fatto. L'annuncio lo ha dato lui stesso su twitter. «#dettofattorai inizierei a far i complimenti a #biancaguaccero per la nuova avventura al posto di #Caterinabalivo Cit. La fonte e buon weekend».Nelle scorse settimane erano altri i nomi emersi tra le papapli sostituite della Balivo. Secondo Spy in lizza c'erano Natasha Stefanenko, Lodovica Comello e Vladimir Luxuria.Altri invece parlavano di un casting tra Laura Chiatti, Elena Santarelli, Anna Tatangelo, Ilenia Lazzarin, Carolina Di Domenico. Alla fine però sembra averla spuntata la Guaccero.