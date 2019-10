Detto Fatto, Bianca Guaccero rivela: «Ecco perché sono andata in analisi...»

di Emiliana Costa

Sule ultime novità.In un'intervista al settimanale Oggi, la conduttrice diha raccontato un aspetto molto intimo della sua vita.Come riporta Libero, Bianca Guaccero ha parlato di alcune sue fragilità e ha spiegato: «Se non avessi fatto questo mestiere avrei studiato psicologia.». Insomma, la conduttrice avrebbe scelto di andare in analisi per un atto d'amore verso se stessa e per sentirsi meglio.Poi, Bianca Guaccero ha parlato del capito "amore". E alla domanda, se c'è qualcuno nella sua vita, ha risposto così: «Quando hai alle spalle un matrimonio finito ne deve valere la pena davvero. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio.».