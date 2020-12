Detto Fatto torna su Rai2, c'è Bianca Guaccero. Giro di valzer tra gli autori

Dopo il periodo nel limbo tra color che sono sospesi, Bianca Guaccero torna in sella al suo programma, quel Detto Fatto di Rai2 finito al centro della tormenta per un tutorial che spiegava come una donna può essere sexy e intrigante anche quando fa la spesa. Un'ingenuità pagata fin troppo a caro prezzo, perché strumentalizzata dai più che hanno inveito contro il presunto cattivo gusto del tutorial, peraltro mandato in onda nei giorni in cui si celebrava la violenza contro le donne. Detto Fatto, è proprio il caso di dire, perché se fosse andato in onda in un altro periodo nessuno se ne sarebbe neanche accorto.

Il programma torna con una nuova squadra di autori e responsabili, da mercoledì 9 dicembre alle 15:15. Resta fedele alla sua natura di tutorial, ma avrà una nuova veste che vedrà il programma sempre più al fianco del pubblico, proponendo soluzioni pratiche e idee innovative per la famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te e il fitness, insomma per affrontare la quotidianità in questo periodo non certo facile.

Particolare attenzione sarà dedicata ai social. Giro di valzer per autori e responsabili. Con la Guaccero il cast fisso è composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Per Rai2 la linea editoriale sarà affidata a Gabriella Oberti che subentra a Daniele Cerioni. Il programma è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

