Detto Fatto, gli ospiti di Caterina Balivo di questa settimana

Nuova settimana per, l'appuntamento del pomeriggio dicondotto dain onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00. Come da tradizione, il lunedì diè in diretta e ci sarà la possibilità, per il pubblico da casa, di utilizzare l'hashtag #DettoFattoRai attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: DettoFattoRai2, Twitter: DettoFattoRai2, Instagram DettoFattoRai) per interagire con lo studio e inviare domande, pareri e i DettoScatto inerenti i tutorial della puntata.Nella postazione social di Detto Fatto ci sarà un, il dottor Nicola Sorrentino (specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica), a disposizione dei telespettatori per rispondere a quesiti e curiosità sulla corretta dieta da seguire. In studio arriverà anche; con lui Caterina Balivo ripercorrerà la sua carriera e scoprirà qualche curioso «dietro le quinte» sulla gara del sabato sera di Rai1. La stilista delle spose Alessandra Rinaudo continuerà il viaggio in Italia per scoprire tutte le caratteristiche e particolarità di un vero matrimonio all'italiana, concentrandosi oggi sul Lazio. L'hairstylist Stefano Bonomi cambierà taglio di capelli alla sua ospite in base al suo genere musicale preferito. In occasione della festa del papà, la coppia di designer Mia Vilardo e Riccardo Polidoro, creeranno per tre papà ospiti in studio un look a seconda della fascia d'età di appartenenza abbinandogli la sneaker perfetta. Il flower design Morris Marigo mostrerà come abbinare l'anthurium allo stile della nostra tavola. Infine, lo chef stellato pesarese Stefano Ciotti proporrà una sua versione dellaMartedì 20 marzo lo stilistarealizzerà il sogno di una sua ospite, con una «doppia trasformazione» dell'abito nuziale della sua mamma. Il pasticciere Domenico Spadafora risponderà alla richiesta di un'idea per una colazione golosa preparando treccine farcite con crema pasticciera, cioccolato bianco e fragoline di bosco. Spazio poi al medico estetico Marco Bartolucci, che spiegherà come sconfiggere le tanto odiate maniglie dell'amore senza ricorrere all'utilizzo del bisturi grazie a un trattamento che sfrutta ultrasuoni ad altissima intensità. La pin up trainer Micaela Martinis insegnerà a una sua allieva come conquistare un uomo al museo e darà dei consigli per tonificare i muscoli attraverso due semplici esercizi da fare sui tacchi. L'hair stylist Toni Pellegrino esaudirà la richiesta di una sua ospite con la realizzazione di un bob lungo con frangia ispirato all'attrice Kerry Washington. Insieme a Silvia Bollani di Altroconsumo si parlerà di come migliorare il sonno attraverso la scelta del giusto materasso. In chiusura, lo chef della nazionale italiana cuochi, il siciliano Fabio Potenzano, realizzerà una rosa di maiale accompagnata da un contorno di carciofi, fave e piselli, ovvero una tipica «frittatedda».L'appuntamento di mercoledì 21 si aprirà con i buyer Mario Dell'Oglio e Jacopo Tonelli che daranno il loro giudizio sulla prima collezione proposta da una giovane fashion designer. La Pasqua si avvicina e, per l'occasione, il pasticcere Michel Paquier, realizzerà la, un dolce inglese a base di frutta candita e pasta di mandorle. Giovanni Macrì, il Dottor Sorriso di Detto Fatto, tornerà in studio per dare consigli sul mantenimento del sorriso perfetto. Il make up artist Fausto Cavaleri, di ritorno dalla Fashion Week di Parigi, realizzerà un trucco ad hoc per l'attrice Giulia Fabbri, protagonista del musical Mary Poppins. Le gemelle del design Giulia ed Elena Sella mostreranno poi come si può declinare la tendenza del rosa nella moda e nell'arredamento della stanza da bagno secondo i loro due diversi caratteri. Infine, lo chef Mirko Ronzoni farà convivere i prodotti tipici marchigiani con quelli liguri nel riso con crema di ceci insaporito da pancetta arrotolata.Secondo appuntamento della settimana con la diretta di Detto Fatto. Caterina Balivo commenterà in studio con un parterre di ospiti speciali la serata dei. Sarà l'occasione per rivedere i momenti più salienti e commentare l'assegnazione dei premi, senza dimenticare le pagelle ai look di Giovanni Ciacci. Il giovedì è anche il giorno del contest più trendy della tv: Top Model Curvy. In questa puntata le 10 ragazze in gara si sfideranno a colpi di passerella indossando lingerie divertente e sexy. A giudicare le aspiranti modelle Elisa D'Ospina e una giuria di esperti; il pubblico da casa, come sempre, avrà la possibilità di ripescare una ragazza eliminata, attraverso le preferenze sui social. Fabiano Oldani ospiterà nel suo spazio green un giardiniere del FAI di Villa Necchi Campiglio (Milano) per spiegare come rendere speciale un terrazzo. Lo chef stellato Ilario Vinciguerra rivisiterà un piatto della trazione, questa volta partendo dagli involtini di verza. Il dott. Luca Mazzucchelli, infine, si occuperà di stress e darà qualche semplice consiglio per stare meglio.Venerdì 23 la stilista delleaiuterà una giovane ragazza napoletana a scegliere un abito «principesco, elegante e delicato» per le sue nozze. Tornerà in studio il pasticcere Franco Aliberti che preparerà un dolce fresco e genuino abbinando le fragole alla panna. Per la prima volta insieme, l'estetista cinica Cristina Fogazzi e il make up artist Alioscia Mussi uniranno le proprie forze per parlare di due fastidiosi inestetismi: le borse e le occhiaie. L'estetista cinica mostrerà come trattare le borse e come cercare di migliorare il loro aspetto mentre Mussi svelerà i segreti per realizzare una base coprente e allo stesso tempo naturale. La giornalista green Diana De Marsanich spiegherà come effettuare una corretta raccolta differenziata; l'hairstylist Paolo Venuta, invece, proporrà una taglio speciale alla sua ospite. La puntata si chiuderà con il Re della Sfoglia Beniamino Baleotti, che preparerà un piatto a base di pasta fresca.