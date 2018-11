Desirée, il riesame annulla l'accusa di omicidio per i due immigrati: «Non fu stupro di gruppo»

Grande emozione nello studio di "Vieni da me", dove- la primadi colore - racconta il dolore per la scomparsa di suo padre: «È successo tutto all’improvviso. Io non sapevo che stesse male perchè lui viveva a Santo Domingo. Mi sono recata subito lì e non è stato facile occuparsi di tutto».Nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo, la modella spiega: «Io ho avuto tre padri: quello biologico che non conosco, Juan che mi ha cresciuta e il padre italiano. Juan era il marito di mia madre, mi ha cresciuta. Io ho sempre cercato di aiutarlo, ma lui non ha mai voluto farsi aiutare». Denny Mendez ricorda anche il significato del suo trionfo a Miss Italia nel 1996: «Sono fiera di essere stata la prima miss di colore perchè è un messaggio per le giovani ragazze: mai porsi limiti».