Denise Pipitone, a Storie Italiane quello strano incidente d'auto il giorno della scomparsa: «Guidava una donna»

Denise Pipitone, a 17 anni dalla scomparsa spunta un altro tassello a complicare ancor di più il giallo. Questa mattina a Storie Italiane si è parlato ancora della bambina che scomparve nel nulla nel settembre del 2004, e in particolare di un incidente d’auto avvenuto proprio il giorno in cui mamma Piera Maggio perse le tracce della figlioletta, e proprio nella zona in cui abitava la piccola Denise.

Stamattina Storie Italiane ha intervistato un testimone oculare di quell’incidente, un carrozziere del posto, che ha raccontato di quest’auto che andò a sbattere su un marciapiede. «Mentre stavamo lavorando sentimmo un brutto odore di bruciato - le sue parole - ci giriamo e vediamo questa macchina che era andata a sbattere sul marciapiede. Era un’auto blu metallizzata, a tre porte. L’orario saranno state le 12 e un quarto, 12 e dieci, diciamo intorno all'ora di pranzo».

«​ Una donna con una sfumatura rossa »

Ma chi c’era alla guida? «Una donna, come ho già detto 17 anni fa - dice ancora il carrozziere - era una donna con una sfumatura rossa, non mi sono focalizzato sul viso, non ricordo il taglio di capelli. Non ho visto altre persone a bordo, non sapevamo nulla: pensavo si fosse sentita male, invece è andata dritta e ha sbattuto. Se c’era una bambina a bordo? Non ci ho fatto caso, della bambina ho saputo dopo». Il particolare della sfumatura rossa è rilevante perché Anna Corona, all'epoca dei fatti, aveva un colore dei capelli simile, spiega Roberto Alessi in studio a Storie Italiane.

Di chi era quell’auto?

Ma che legame c’è tra questo incidente e Denise? Come spiegato a Storie Italiane, la stranezza di questo incidente è dovuto al fatto che l’auto sfrecciasse a velocità eccessiva. E che quell’auto, dopo aver urtato un paracarro, scappò via senza fermarsi e travolgendo anche un marciapiede. Dalla targa, spiegò l’ex procuratore di Marsala Di Pisa, si risalì al proprietario dell’auto che però si dimostrò estraneo al rapimento della bambina: ma non fu mai accertato chi c’era davvero alla guida dell’auto.

Nella lettera anonima, inoltre, si parla proprio di un’automobile, in cui ci sarebbe stata la stessa Denise Pipitone con altre due persone: che si tratti della stessa auto? Inoltre, secondo il carrozziere, l’auto dell’incidente sembrava nuova, come fosse stata presa da un autonoleggio: e quell’auto non fu poi più vista a Mazara del Vallo. L’ipotesi è dunque che su quell’auto ci fossero gli eventuali rapitori di Denise, e anche Denise stessa.

