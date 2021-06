Denise Pipitone, Piera Maggio si commuove a Vita in Diretta: «Queste persone sanno tutto». Matano reagisce così

Denise Pipitone , Piera Maggio si commuove a Vita in Diretta: «Queste persone sanno tutto». Oggi, nel programma condotto da Alberto Matano, si è tornati a parlare del caso della bimba di Mazara del Vallo scomparsa all'età di quattro anni il primo settembre 2004. In collegamento, la mamma-coraggio Piera Maggio che da 17 anni cerca la figlia.

Leggi anche > Bimbo di 2 anni scomparso nella notte. I genitori: «Ci siamo svegliati e non era nel suo letto». Ricerche anche in un laghetto con i sommozzatori

Piera Maggio si commuove guardando la ricostruzione della sparizione di Denise, poi con amore racconta com'era la sua bimba: «Denise era una bambina molto spiritosa, buffetta, le piaceva dialogare con gli adulti. Facevo dei discorsi completi con mia figlia, per l'età che aveva era molto matura. Era un amore, molto dolce. Se mi vedeva qualche sbucciatura sulla mano, era la prima che prendeva l'alcol e mi medicava. Si faceva amare da tutti, tutti le volevano un gran bene. Io un'idea. Chi ha rapito Denise è probabile che la conoscesse, sapeva del suo passato. La strada dove è stata rapita Denise non era una zona trafficata, chi veniva conosceva le famiglie che abitavano lì. Ci sono delle persone che sanno e che hanno sentito dire da seconde e terze persone. Non abbiamo alcun dubbio. Quelle stesse persone a distanza di anni ancora non hanno collaborato del tutto, parlate prima che sia troppo tardi».

Denise Pipitone, Piera Maggio a Mattino 5: «Poteva essere trovata il giorno dopo la sua scomparsa»

Matano commenta così: «Ho visto che ti sei commossa, immagino cosa significhi per due genitori assistenere a tante segnalazioni e delusioni». Conclude Piera Maggio: «Vogliamo verità e giustizia per Denise».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA