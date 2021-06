Denise Pipitone, a 'Chi l'ha visto?' vengono affrontate tutte le contraddizioni dell'ex fidanzato di Jessica Pulizzi. Fabrizio è solo uno dei tanti personaggi a margine della vicenda che hanno rilasciato dichiarazioni poco lineari tra testimonianze e deposizioni in tribunale.

La prima contraddizione riguarda il contesto temporale: Fabrizio aveva spiegato di aver frequentato Jessica Pulizzi per circa tre anni, fino alla fine del 2003 (quindi circa nove mesi prima della scomparsa di Denise). Sempre secondo il giovane, dopo la rottura Jessica lo avrebbe cercato più volte, non accettando la fine della relazione. Fabrizio, però, spiegava di non averla mai più sentita. Quella testimonianza viene però smentita dai fatti: è la fine del 2004, poche settimane dopo la scomparsa di Denise, quando una cimice posta sul motorino di Jessica intercetta la conversazione tra i due ragazzi.

Nella testimonianza in aula, nel gennaio del 2006, Fabrizio ammette di essere lui il ragazzo intercettato insieme a Jessica Pulizzi. La relazione era quindi andata avanti e il giovane spiega che, quel giorno, i due erano andati nella casa (disabitata) di un amico per appartarsi per un po'. Prima il ragazzo racconta che i due erano entrati nella casa, salvo poi contraddirsi poco dopo. La cimice, infatti, aveva registrato una frase-chiave. Al netto di interferenze e rumori ambientali, gli inquirenti raccolgono la frase: «Anche d'errore, ci l'ammazzasti a chidda?» («Anche per sbaglio, hai ammazzato quella?»). Il giovane spiega che, nel tentativo di scavalcare un muro, Jessica sarebbe atterrata con i piedi su una gallina, uccidendola.

Il dettaglio delle galline è tutt'altro che insignficante, perché in un primo momento era stata esclusa la presenza di animali da pollaio nel giardino di quella casa. Altre contraddizioni emergono dalle testimonianze del ragazzo: prima spiega che Jessica è una brava ragazza, poi ammette di essere preoccupato per alcune sue frequentazioni. «Si vedeva con tunisini e slavi, diceva che doveva farla pagare a Piera Maggio perché le aveva rovinato la famiglia», spiegava il giovane.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 12:14

