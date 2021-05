di E.C.

Denise Pipitone , la segnalazione choc a Pomeriggio 5: «Si trova in Ecuador una ragazza che le somiglia molto». Oggi, nel programma condotto da Barbara D'Urso si è tornati a parlare del caso di Denise, la bimba scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo.

L'inviata Giuliana Zanca, in diretta dalla cittadina siciliana, dà gli ultimi aggiornamenti: «Sui social sta girando la fotografia di questa ragazza che abita in Ecuador. Assomiglia molto a Denise e avrebbe la sua età. La ragazza assomiglia anche a Piera Maggio. È vero che è un paese lontano, ma non ci sono limiti alle ricerche. Potrebbero essere fatte delle verifiche».





Nella scorsa puntata, si era parlato anche di Denisa, la ragazza romena residente in Calabria - molto somigliante alla bimba scomparsa - che è stata sottoposta al test del Dna: «C'è il risultato ufficioso - aveva spiegato l'inviata - del test del Dna su Denisa, la ragazza romena residente in Calabria che assomigliava alla bimba di Mazara del Vallo. Ieri abbiamo dato la notizia che la procura di Paola su mandato della procura di Marsala stava effettuando il test. Abbiamo il risultato ufficioso, il test sarebbe negativo. Denisa dunque non sarebbe Denise come avrebbe detto anche la ragazza stessa in diretta con noi».

