Denise, l'avvocato di Piera Maggio: «Anna Corona indagata? Dovrebbero esserci elementi importanti»

A Storie Italiane il caso di Denise Pipitone con l'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che in diretta invita la stampa a rispettare il segreto istruttorio e torna sull'indiscrezione relativa ai presunti indagati. Il legale esclude che Anna Corona, l'ex moglie del padre naturale della bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, sia nuovamente indagata, ma non si sbilancia. Si rammarica principalmente per la fuga di notizie che può danneggiare l'inchiesta.

Denise Pipitone, l'avvocato Frazzitta a Storie Italiane

«Non dovremmo - spiega in collegamento Frazzitta - né confermare né escludere. Non dobbiamo essere ipocriti e dobbiamo dire che l'inchiesta giornalistica ha aiutato a riaprire le indagini. Non è detto che sia vera la notizia sugli indagati. Se fosse vera i giornalisti devono continuare a fare il "cold case", non bisogna invece andare a distruggere il lavoro della Procura rendendo pubbliche notizie riservate, vere o false. È chiaro che facciamo un danno. Dobbiamo capire se vogliamo il bene di questa storia oppure distruggere il lavoro che è molto fragile nella sua parte iniziale».

Eleonora Daniele chiede a quel punto come ha reagito la sua assistita dopo aver appreso in televisione dei presunti indagati. «Non dovevamo essere informati, ma come non dovevamo esserlo noi, neanche la stampa. È stato questo a creare malumore nella signora Piera Maggio. La mia reazione è stata di nausea, mi sono messo nei panni degli indagati e ho pensato "è una vergogna". Non abbiamo la certezza che lo siano. Io credo che sia nauseabondo sapere dalla stampa di essere indagati. La giornalista che ha voluto violare il segreto istruttorio ha fatto il suo lavoro, bisogna vedere se ha fatto bene o male». Poi precisa: «Io credo che non siano indagati, loro non hanno ricevuto niente. Mi sembra di cattivo gusto. Sono due soggetti che sono stati indagati e archiviati. Per essere reindagati dovrebbero esserci elementi importanti».

