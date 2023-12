De Sica e suo "figlio" Sermonti: «I nostri Gigolò per caso, così vicini e così diversi»

di Paolo Travisi

Un attempato gigolò, costretto ad abbandonare la redditizia attività di una vita, per sopraggiunti scompensi cardiaci, Christian De Sica, lascia in eredità il suo naturale talento al figlio goffo ed emotivamente fragile, Pietro Sermonti, che a sua volta per ripagare un debito cospicuo non può far altro che accettare. Sua moglie intanto, Ambra Angiolini, s'innamora della loro psicoterapeuta di coppia, Asia Argento, con cui condivide un'avventura sotto le lenzuola. Tutto questo in “Gigolò per caso”, commedia Prime Video (sei episodi dal 21 dicembre) che arruola un parterre di guest star, tra cui Stefania Sandrelli, Gloria Guida e Isabella Ferrari, per raccontare una catastrofica, ma spassosa relazione padre-figlio.

«È una commedia sofisticata, alla vecchia maniera con del buon materiale per far ridere – ammette De Sica - ormai alla mia età mi fanno fare i vecchi malati di Alzheimer e invece che botta di vita fare sesso con Ambra!». Il mio personaggio? «Mi sono ispirato al Conte Max, un miscuglio tra mio padre e Alberto Sordi, credo sia stata la scelta giusta e ben venga la commedia in tv». Inedita la coppia sul set Ambra-Asia. «Negli anni 90 ci volevano sempre vedere insieme, invece qui ci hanno messo a fare due chiacchiere senza vestiti», dice Ambra, «siamo una coppia omosessuale con solo la voglia di stare insieme liberamente».

Inoltre in “Gigolò per caso” è stata usata una nuova figura professionale, l'intimacy coordinator, nata a Hollywood in seguito al movimento MeToo che protegge sia attrici e attori sul set da scene non gradite o disagevoli, come quelle di nudo che la produzione da eventuali denunce per molestie. «Non ho mai trovato nella mia carriera, una persona che venisse in camerino perché vedendomi poco vestita mi chiedesse il mio stato d’animo nel girare quelle scene», commenta Ambra, «è giusta per il momento storico». Dello stesso avviso anche Sermonti: «Credo sia molto importante soprattutto per le giovani attrici, che quando girano un film, sanno di poter contare su una figura di riferimento con cui poter parlare nel caso ci siano dei problemi sul set».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 06:44

