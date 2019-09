Stefano De Martino: «Io dopo Amadeus? Farò un varietà senza schemi»

Stefano De Martino

Stefano De Martino sbarca in Rai: prima serata con lo show "Stasera tutto è possibile"

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

Sarà infatti luiil divertente show di EndemolShine Italy che torna oggi in palinsesto, ogni lunedì alle 21.10.e non tanto nei contenuti (sebbene alcuni nuovi giochi siano stati aggiunti ai classici La Stanza Inclinata, Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz), quanto nella confezione, visto che lo stile di conduzione sarà certamente diverso. «Amadeus è un numero uno della televisione commenta De Martino io non mi sento un conduttore, preferisco il varietà in tutte le sue sfumature. Cercherò di essere fedele a me stesso e ai miei modi, anche magari sporcati da qualche errore, senza schemi prefissati».ma è tutto improntato sull'improvvisazione degli ospiti. Mi preparo all'inaspettato, che forse è la parte più divertente. E poi, per la prima volta senza partner, avrò tutta la responsabilità sulle mie spalle». Per l'ex-ballerino lanciato da Maria De Filippi si tratta di una conferma, dopo un anno che lo ha visto affermarsi come uno dei volti di punta di Rai2.La prima grande occasione l'ha infatti avuta a febbraio scorso, quando ha affiancato Fatima Trotta al timone di Made in Sud, voluto espressamente dal direttore di rete, Carlo Freccero. Poi, dopo l'esordio radiofonico con The Voice of Radio2 accanto ad Andrea Delogu, sono arrivate le conduzioni in coppia con la ex moglie e attuale compagna Belen Rodriguez, La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro. Fino al debutto da solista di stasera, che affronta «con molta precisione e senso del dovere, con la volontà di percorrere il mio percorso rispettando tutti gli step necessari per arrivare alla realizzazione del mio obiettivo».