Per vedere tutta la Serie A occorre abbonarsi a Dazn, se Tim allenta il cordone sull'esclusiva si può vedere anche su SkyQ

In Italia Dazn fino al 2024 è il player principale dei diritti tv della Serie A. Tim ha la partnership per l’esclusiva delle partite, Sky invece ne può mandare in diretta solo tre per ogni giornata di campionato. Anche quest’anno – come è ormai tradizione – alla vigilia del campionato circolano voci su nuovi accordi che nonostante se ne discuta tra le parti quasi mai vanno in porto. Qualcosa potrebbe accadere se Tim rinunciasse all’esclusiva (visto che i soldi da sborsare non sono pochi e il cassiere è già in sofferenza) affinché l’abbonato Dazn possa vedere le partite anche sul decoder SkyQ. Cosa permessa solo a chi possiede l’abbonamento a entrambi. E le partite sarebbero visibili solo agli utenti Dazn perché l’abbonamento a Dazn rimarrà obbligatorio per vedere tutto il campionato.

Ovviamente la notizia di una possibile trattativa è stata presa positivamente dai consumatori. «Vedere il campionato di calcio di serie A su tutte le piattaforme disponibili potrebbe agevolare la risoluzione forse definitiva dei problemi di trasmissione», ha detto il Presidente nazionale di Udicon, Denis Nesci che ha aggiunto: «Anche le aziende in questione si sono accorte che questa potrebbe essere la soluzione migliore. In occasione del procedimento d'urgenza avviato dall'Agcom lo scorso ottobre, proponevamo di mettere da parte gli interessi individuali e di pensare ad alternative in grado di rendere il servizio all'altezza degli standard qualitativi».

Un passo in avanti sta per essere fatto sui rilevamenti degli ascolti delle partite in streaming. L'Agcom comunica di avere preso favorevolmente atto delle iniziative assunte da Dazn riguardanti la questione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «si riserva di monitorare con attenzione gli sviluppi prossimi in vista della pubblicazione dei dati di total audience a far tempo dall'avvio della stagione sportiva 2022-23 con l'obiettivo di rilasciare al mercato un dato certificato nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e comparabilità della misurazione». Quindi finalmente si potrà avere anche la classifica delle partite più viste in streaming.

