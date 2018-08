Calcio in tv, ecco Dazn: come vedere le partite in streaming

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2018 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, è da oggi disponibile sulla maggior parte dei device connessi a Internet in Italia. I dispositivi Samsung Tizen TV sono solo gli ultimi in ordine di tempo ad aver integrato DAZN, che sarà disponibile sull’80% dei device entro l’inizio della Serie A, al via su DAZN sabato 18 agosto alle 20:30 col big match Lazio - Napoli.Gli appassionati di sport possono già guardare i contenuti DAZN:- online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer- su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV- su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast- su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS- sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox OneDAZN sarà inoltre disponibile su modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet prima dell’inizio della Serie A. L’app di DAZN verrà aggiunta a breve anche sui decoder Sky Q e sulle Panasonic Smart TV. È possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente.Inoltre, utilizzando device connessi come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick è possibile guardare DAZN su ogni TV, anche se questa non offre supporto diretto a DAZN. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la guida su https://my.dazn.com/help.DAZN costituisce un elemento rivoluzionario per tutti gli appassionati, creando un modo migliore e più equo di guardare lo sport. Con soli €9.99 al mese è infatti possibile accedere a tutti i contenuti sportivi disponibili sulla piattaforma, con più di 1.500 ore di eventi sportivi di primo piano in diretta ogni anno. Tutti i fan hanno inoltre un mese di prova gratuita e possono disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. La procedura di pagamento è semplice, e può essere effettuata con carte di credito, iTunes, PayPal, Google Play Billing e presto anche con Amazon In App Payment.Jacopo Tonoli, CCO di DAZN, ha dichiarato: “Stiamo migliorando il modo in cui gli appassionati guardano lo sport in Italia rendendolo più accessibile che mai. Disponibile su un’ampia gamma di device connessi a Internet, con diversi metodi di pagamento, DAZN è semplice e intuitivo da usare, e permette ai fan di ogni età di vivere lo sport quando e dove vogliono.”L’offerta di DAZN include: 114 partite di Serie A (3 per ogni giornata), tutti i match di Serie B, LaLiga e Ligue 1, oltre a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Coppa d’Africa, FA Cup, EFL Cup, NHL, MLB, Heineken Champions Cup, Guinness Pro14, UFC, Matchroom Boxing, Showtime Boxing, Bellator MMA, PDC Darts e il World Rally Championship (WRC).La missione di DAZN è quella di rendere la visione degli eventi sportivi accessibile, flessibile e conveniente. Il servizio di streaming ha recentemente stretto accordi con Sky e Mediaset Premium per rendere disponibile la piattaforma ai loro clienti a condizioni agevolate. Per maggiori informazioni visitare www.sky.it/dazn e www.mediasetpremium.it/dazn. Ulteriori accordi saranno annunciati prossimamente.Per saperne di più su DAZN e cominciare il mese di prova gratuito visitare www.dazn.it.****DAZN:DAZN è un servizio di sport in streaming live e on demand che permette agli appassionati di vedere lo sport che amano quando e dove vogliono. I tifosi possono guardare la loro squadra del cuore e i loro idoli sportivi, e con una sola tariffa accedere a tutti i contenuti sportivi trasmessi dalla piattaforma. Con DAZN si possono vedere le partite, metterle in pausa o rivedere un’azione in ogni momento. DAZN non prevede contratti a lungo termine o pacchetti, ma mette a disposizione il primo mese di prova gratuita e la possibilità di cancellare l’abbonamento in ogni momento.DAZN è già disponibile in Germania, Austria, Svizzera, Giappone e Canada, sulla maggior parte dei device connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. DAZN fa parte del Gruppo Perform, media group sportivo di livello mondiale. Entro la fine dell’anno DAZN sarà lanciato anche negli USA.Perform Group:Perform Group è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, si occupa di ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito.Perform Group si occupa della trasmissione dei contenuti sportivi agli appassionati attraverso DAZN, il suo servizio unico di streaming live e on-demand. E’ partner dei maggiori detentori dei diritti, come WTA, NFL, FIBA e CONMEBOL, per commercializzare al meglio e far crescere le competizioni in tutto il mondo. Produce contenuti e dati in maniera migliore, più veloce e più dettagliata per i broadcaster, le media company, i club e i loro sponsor. Inoltre, è editore di alcune delle piattaforme digitali sportive più grandi al mondo, come Goal.com e Sportingnews.com.