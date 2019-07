Dal primo agosto su DAZN si potrà vedere anche Eurosport

Dal primo agosto sarà possibile vedere sulla piattaforma di eventi sportivi in streaming DAZN anche i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, attualmente visibili su Sky e su Eurosport Player online. L’accordo è stato raggiunto da Perform, la società che possiede DAZN, con Discovery, quella che controlla Eurosport, e riguarderà Italia, Austria, Germania e Spagna.



Nel pacchetto di Eurosport sono compresi Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna e le grandi classiche del ciclismo, tornei di tennis come Australian Open, Roland Garros e US Open, le partite della Serie A italiana di basket e l’Eurolega, la Formula E, la 24 Ore di Le Mans e il campionato WTCR di motori. Eurosport possiede inoltre i diritti delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Pechino 2022 e Parigi 2024. L’attuale abbonamento a DAZN in Italia, che costa 9,99 euro al mese, include 3 partite per ogni giornata di Serie A di calcio, tutta la Serie B, e le partite di Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL Cup, Eredivisie, Copa Libertadores, oltre che sport motoristici, la NFL di football americano e la MLB di baseball. L’aggiunta di Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD non prevederà un aumento del costo dell’abbonamento. Giovedì 18 Luglio 2019, 20:50

