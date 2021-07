Dazn, Amazon, Sky e Mediaset: telecronisti e opinionisti nudi alla meta ballano il valzer

Quando si intravede un filone d’oro inizia sempre la caccia al metallo prezioso. E tutti si organizzano per entrare nella miniera. È in pratica quello che è accaduto a Dazn, una volta che ha acquistato con Tim tutte le partite della serie A. Ai telecronisti, opinionisti e conduttori in loco si sono aggiunti “prime donne” di voci e volti provenienti da Sky e Mediaset. Addirittura sono sorti dei contenziosi su contratti ed esclusive. A Cologno tiene banco il caso di Pierluigi Pardo che rivolevano come telecronista in esclusiva ma la questione è finita in mano agli avvocati. Sorprende invece il fatto che Mediaset non abbia mosso un dito per trattenere Giorgia Rossi, la conduttrice di Pressing. Stando a quanto riferiscono fonti all’interno di Cologno lei si è catapultata su Dazn quando ha balenato l’idea che Diletta Leotta fosse in procinto di lasciare Dazn perché impegnata nelle riprese del cinepanettone di Natale. Ma Diletta non lascerà Dazn – almeno fino alla fine della prossima stagione calcistica – e quindi le due prime donne dovranno convivere. Con la Leotta che indiscutibilmente conserva il ruolo di prim’attrice.

LA SQUADRA DAZN

Tra i conduttori è arrivato Marco Cattaneo (ex SkySport). Nuovi innesti illustri tra gli opinionisti. A Guidolin, Marcolin, Balzaretti e Cravero si aggiunge Massimo Ambrosini proveniente da Sky, Giampaolo Pazzini e Riccardo Montolivo. Per il motomondiale c’è Marco Melandri.

COLPO GROSSO

Dopo aver lasciato Mediaset, Sandro Piccinini saluta anche Fabio Caressa e gli amici del club di Sky Sport per trasferirsi ad Amazon Prime. C’è la Champions da commentare. Lascia SkySport anche Daniele Adani. A RaiSport invece c’è la lava bollente sotto il terreno dopo il caso Varriale infuriato per l’esclusione dalla finale degli Europei, il caso Paganini che non riesce a diventare vicedirettore, il cdr sfiduciato e le I’Olimpiadi alla porta con il rischio che si ripetano casi da quarantena forzata. Meno male che c’è il volto rassicurante di Paola Ferrari che ha confermato agli Europei di essere la più amata dai telespettatori. Seppure talvolta la pronuncia sui calciatori assume una nuova versione.

