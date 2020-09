Daytime Rai 1, Stefano Coletta «Ho scelto cinque volti che rappresentano il vero servizio Pubblico». Slitta Antonella Clerici

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 20:33

. Dal 7 settembre si riparte con i tradizionali programmi della fascia mattutina, da Uno Mattina a Storie Italiane. Tante conferme e novità interessanti durante la conferenza stampa di presentazione avvenuta questa mattina.«Credo in grandissima onestàSono molto fiero di queste persone, le conosco bene, so qual è la storia che si annida dietro la loro identità televisiva; sono persone che hanno fatto ciascuno una lunga gavetta; sono tutti giornalisti perché penso che la rete ammiraglia deve essere espressione del servizio pubblico sul codice informativo». Isaluta così la stampa presente questa mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione del Daytime di rai 1.Si parte lunedì 7 settembre con Uno Mattina in formazione rinnovata, mentrea causa di problemi con lo studio a Milano. Al suo posto continuerà ad andare in onda il duo Falchi-Convertini.Ma guardiamo nel dettaglio di daytime di rai 1 in partenza il 7 settembreRiparte il 7 settembre l’edizione invernale di “in collaborazione con il Tg1. Una coppia inedita darà il buongiorno agli italiani: MLa formula sarà quella tradizionale del mattino di Rai1, che accompagna il risveglio del nostro Paese: una lunga diretta con notizie e approfondimenti dall’Italia e dal mondo. All’interno del programma saranno trattati tutti i temi di attualità, dal dibattito legato alle vicende di politica interna, alla cronaca e all’economia, in un momento complesso per il Paese, alle prese con la riparten- za dopo l’emergenza Covid-19. Il programma si presenterà ai telespettatori rivisitato nella sua scenografia e nella veste grafica.riaprirà le porte alle grandi inchieste che hanno caratterizzato la scorsa stagione: emergenza abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell'infanzia. I temi sociali faranno da padroni di casa, sempre nell'interesse collettivo e all'insegna del servizio pubblico.continuerà il racconto del Paese attraverso testimonianze che cercheranno di fare luce sui grandi temi dell’attualità quotidiana. Grande spazio alle donne e ai loro diritti, per continuare nella denuncia e nella lotta alla violenza di genere, sulla quale verranno intervistate associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime.Nel daytime quotidiano di Rai1 approda la giornalistacon. In uno studio pensato come un moderno “loft” metropolitano, personalizzato e caldo, la conduttrice che arriva da "Agorà", accoglierà un gruppo di amici che l’accompagneranno nel corso delle puntate e con i quali condividerà argomenti all’ordine del giorno, incontrerà personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, animerà confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica. .Il programma, in onda dal lunedì al venerdì, dal 7 settembre alle 17.05, avrà un taglio più marcatamente giornalistico. L’attualità, la cronaca e il costume saranno fotografate in tempo reale, con uno sguardo ai fatti e alla società. Una narrazione corale, con il racconto degli inviati del programma, da sempre fulcro del format, e ancor più protagonisti in questa nuova stagione.