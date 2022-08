Day Time, la Rai a Ruota Libera con la vecchia guardia più Fialdini, Diaco, Liorni e le new entry Isoardi e Pardo

Family Rai. Potrebbe essere questo il nuovo slogan di Viale Mazzini coniato dalla neo direttrice dell’intrattenimento del day time, Simona Sala. La Rai è una famiglia e fratelli e sorelle si accingono a ripartire per una nuova stagione. Intanto va detto che grazie agli ottimi risultati ottenuti durante l’estate Reazione a Catena con Marco Liorni è stato prolungato fino al 30 ottobre. Il 31 ripartirà L’Eredità con Flavio Insinna (stagione numero 21). «Che bello quando mi scrivono Tu ceni a casa mia», sottolinea il conduttore.

Tutte conferme su Rai1. Dal 12 settembre Unomattina dà il buongiorno con Massimiliano Ossini, che dovrà fare la “spugna” ai pensieri e le parole che hanno in testa gli italiani. Una specie di termometro degli umori. Alle 9:55 arriva Eleonora Daniele, «da 10 anni al servizio della gente con le Storie Italiane che ci portiamo con noi», sottolinea la conduttrice. Quando scocca mezzogiorno è già tempo di Antonella Clerici. Alle 14 scende in campo Serena Bortone che con il suo Oggi è un altro giorno raccoglie sempre più consensi e anticipa il rientro al 5 settembre, così come La Vita in diretta di Alberto Matano che ha il suo spazio nel pomeriggio.

Gli appuntamenti del weekend sono quelli firmati da Tiberio Timperi, Monica Setta, Ingrid Muccitelli al mattino. Al sabato Liorni con Italia Sì, Mellone con Nostra Madre Terra, Quaranta con il Provinciale, Masi con Linea Verde Life, Bianchi e Gallo con Linea Blu, Ossini e Capocchi con Linea Bianca, Quaranta con Linea Verde Start. Linea Verde di Beppe Convertini e Peppone va di domenica, così come Paesi che vai di Livio Leonardi. Al pomeriggio le signore della domenica: la zia Mara Venier con Domenica In dall’11 settembre e l’ottima Francesca Fialdini dal 18 settembre con Da noi… a ruota libera. Elegante e passionale con l’obiettivo «non di fare tutto quello che ci passa per la testa ma di superare gli stereotipi», come tiene a precisare la conduttrice che aggiunge: «non facciamo interviste ma esploriamo personaggi che vogliamo far agire e reagire. Perché ogni persona è un mondo e un mondo lo si vive. Questa è la mission di questo quarto anno».

La rigenerata Rai2 prepara il piatto forte e continua a sognare il ritorno di Fiorello con la sua Edicola. La tavola è apparecchiata con gusto. Confermati dal 12 settembre Radio2 Social Club con Barbarossa e Perroni, I Fatti Vostri con la coppia Sottile-Falchi, con Michele Guardì al suo 52° anno di «amore vero per la Rai», come spiega il regista. Al pomeriggio non c’è più Bianca Guaccero ma Pierluigi Diaco con Bellamà, il primo talent di parola della tv italiana, che mette a confronto la generazione Z con i Boomer. «È la sfida che mi assomiglia di più» ricorda Diaco. A seguire Nei tuoi Panni con Mia Ceran, che racconta e rende protagonisti le coppie che vivono da separati in casa, genitori e figli allo scopo di trovare l’empatia perduta. Tre appuntamenti al sabato. Alessandro Greco con Cook40 per chi ama lo slow food, Top – il magazine del made in Italy - con Greta Mauro e la novità Ti sembra normale, il game che spopola in Europa, dal 1° ottobre alle 14 con Pierluigi Pardo in conduzione. Se la trattativa tuttora in corso si chiuderà come sembra. La domenica si aprono le porte di casa Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura (e Antonella Elia inviata) e Valeria Graci. Si parte il 25 settembre alle 11:15. Parte prima – l’11 settembre alle 15 – il nuovo programma con Elisa Isoardi che torna in Rai con Vorrei dirti che… un nuovo show che metterà in risalto il grande entusiasmo della conduttrice alle prese con il cuore, la cucina e il territorio. Due gli appuntamenti dell’intrattenimento di Rai3, entrambi al sabato: Ribelli con Emma D’Aquino alle 15:15 dal 10 settembre e Tv Talk alle 15 dal 1° ottobre.

