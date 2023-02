Davide Devenuto, da «Un posto al sole» al premio al Quirinale: «In 3 anni cinque milioni di pasti»

di Valeria Arnaldi

Assistenza ai malati. Lotta al bullismo. Imprenditoria etica. Sono tante le motivazioni delle trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite, motu proprio, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 24 febbraio, in Quirinale, la cerimonia a cittadini impegnatisi per inclusione sociale, diritto alla salute, eroismo. Si va da Caterina Bellandi, che, con il suo taxi, a Firenze, accompagna gratis bimbi malati a fare le cure, a Rudi Zanatta, fondatore della onlus "Sogni" che realizza i desideri di ragazzi con patologie oncologiche gravi o terminali.



La più giovane a ricevere l'onorificenza è Miriam Colombo, 21 anni, affetta da fibrosi cistica, di Ospedaletti. «La malattia è stata diagnosticata con screening neonatale ed è incurabile ci racconta - Sono testimonial per Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e, con la mia famiglia, ho creato il gruppo di sostegno "Miriam Colombo Ospedaletti". Studio medicina: grazie ad essa sono viva e voglio restituire qualcosa». Il meno giovane è don Giacomo Panizza, 75 anni. Riconoscimento anche per Matteo Marzotto, che dopo la perdita della sorella, ha creato a Verona la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus. Di città in città, le storie sono molte.

Ugo Bressanello, già vicepresidente e direttore in Tiscali, oggi è Presidente della fondazione "Domus de luna" per bimbi e mamme in gravi difficoltà. Immacolata Carpiniello, a Napoli, ha creato "Lazzarelle", che produce caffè nel carcere femminile di Pozzuoli. Poi, l'appuntato Fabio Cervellieri e il collega Stefano Falchi, che hanno avviato cure in Italia per una bimba in Kosovo. E Marco Rodari, che fa il clown nelle zone di guerra. Ancora Davide Devenuto, per la solidarietà sociale, e Simona Fedele, autista Atac, che ha difeso un ragazzo dai bulli. Biagio Tagliente, vice sovrintendente della Polizia di Stato, a Martina Franca, ha soccorso una bimba di venti mesi in crisi respiratoria. E tanti ancora. Storie di amore ed eroismo.

Serena Rossi, niente matrimonio con Davide Devenuto: «Ho smesso di chiedermi se e quando ci sarà»

Serena Rossi: «Io come Mina Settembre in passato ho chiesto supporto psicologico»

Davide Devenuto, attore romano, 50 anni, è cofondatore e presidente del Comitato Lab00 Onlus, che ha dato vita al progetto di "Spesasospesa".

Come è nata l'idea?

«Durante il lockdown, con Francesco Lasaponara, ho pensato che bisognava fare qualcosa. Era un momento molto difficile».

Come è andata?

«Da maggio 2020, abbiamo raccolto oltre un milione e mezzo, ossia più di cinque milioni di pasti. E c'è margine di crescita. Il progetto è incentrato sul recupero delle eccedenze, che così sono trasformate in valore». Oltre alla spesa, il progetto "TempoSospeso".

E poi?

«Il tema dei servizi è importante, pensiamo di allargarlo all'assistenza agli anziani».



Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA