Davide Astori e Fabrizio Frizzi, Carlo Conti torna a parlare del dolore della loro perdita

Partita del cuore, omaggio a Frizzi: lacrime e commozione a Genova. In tribuna c'è anche Carlotta

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due gravi lutti in meno di un mese per, che prima ha visto morire improvvisamente il capitano della squadra di cui è tifoso e poi ha dovuto affrontare anche la perdita di un carissimo collega. Il conduttore televisivo, a distanza di due mesi, è tornato a parlare di due lutti che hanno sconvolto tutta l'Italia: la morte die quella diA Frizzi, grande ambasciatore di solidarietà e tra i principali protagonisti di tutte le edizioni, non poteva che essere dedicata la 'Partita del Cuore' di ieri sera. «Quest'anno Fabrizio ci ha fatto uno scherzetto, ma è sempre stato tra i protagonisti di questo evento, avendolo anche condotto» - ha spiegato Carlo Conti a RMC Sport - «Trovo molto bello, e dovuto, che questasia dedicata al suo». In questa occasione, il conduttore toscano ha rivestito il ruolo di conduttore, al fianco di. Ed ha scherzato così: «Tranquilli, non ho giocato per non far fare brutta figura agli altri. Onore alla città di Genova che ha acquistato tanti biglietti, il cui ricavato andrà al Gaslini. Il tumore è un male terribile, lo è ancora di più se colpisce i bambini».Un altro lutto difficile da accettare ed elaborare è sicuramente quello di. Vedere un atleta andarsene all'improvviso a 31 anni è stato uno choc per tutti, ma soprattutto per la, squadra di cui era capitano. Carlo Conti, tifoso viola doc, ha dichiarato: «Tutti hanno saputo reagire benissimo, da veri uomini. La morte di Davide ha colpito tutto il calcio italiano, figuriamoci i suoi compagni di squadra. Lo choc è stato fortissimo, per il contraccolpo psicologico si rischiava di andare in B e invece la Fiorentina ha sfiorato l'Europa. Ai ragazzi, al mister Pioli e alla società va reso il giusto merito. Ora è importante ripartire, lastia vicino alla».