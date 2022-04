Nei David di Donatello condotti da Conti e Drusilla Foer, in pole c'è Sorrentino

“È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti con 16 candidature ciascuno sono i film che guidano la classifica delle nomination ai David di Donatello, il riconoscimento giunto all’edizione numero 67. Seguono “Qui Rido io” di Mario Martone con 14 candidature e l’accoppiata “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e “Diabolik” di Marco e Antonio Manetti con 11. In lizza per il David come miglior attore protagonista ci sono: Elio Germano (America Latina), Silvio Orlando (Ariaferma), Filippo Scotti (È stata la mano di Dio), Franz Rogowski (Freaks Out) e Toni Servillo (Qui rido io). Le 5 nomination per la migliore attrice protagonista sono di Swamy Rotolo (A Chiara), Miriam Leone (Diabolik), Aurora Giovinazzo (Freaks Out), Rosa Palasciano (Giulia) e Maria Nazionale (Qui rido io). I cinque registi nominati sono: Leonardo Di Costanzo, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore (per il documentario “Ennio” dedicato al maestro Morricone), Gabriele Mainetti e Mario Martone.

Le prestigiose statuette verranno assegnate martedì 3 maggio in diretta e in prima serata su Rai1 dagli studi di Cinecittà. La conduzione dell’edizione 2022 è affidata a Carlo Conti (è la sua settima volta) affiancato da Drusilla Foer. «Stimolare il grande pubblico affinché torni a riempire le sale cinematografiche è il nostro compito principale», sottolinea Conti, «è bello tornare a Cinecittà dopo la pandemia perché si torna a trasmettere un evento con tanto di red carpet. Di sicuro non farò commenti sulle acconciature, onde evitare un cazzotto tipo quello di Will Smith».

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla RAI: Piera Detassis è Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti.

La 67ᵃ edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA e con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.

