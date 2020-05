Dark, la terza stagione su Netflix il 27 giugno. Ecco il trailer e un sito web che spiega tutto

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 09:55

è stata negli anni scorsi una delle serie più apprezzate sulla piattaforma, e sta per concludersi. Questa mattina è stato infatti pubblicato il, che sarà anche la stagione finale, che chiuderà il cerchio sulla complicatissima trama della serie tedesca: la data ufficiale di messa in onda sarà il prossimo 27 giugno.Dopo i viaggi nel tempo, nel passato e nel futuro, delle prime due stagioni, Dark 3 intraprenderà ora un, come si era già potuto intuire nel finale della seconda stagione (non aggiungiamo altro per non fare spoiler). I più appassionati avranno dunque un mese di tempo da oggi per un rewatch delle prime due stagioni: decisamente utile per non perdersi nemmeno un particolare.Intanto, oltre al trailer già visibile sui canali social di Netflix, la piattaformain cui spiega tutti i collegamenti tra i personaggi e quello che è accaduto nei primi due capitoli della serie: molto utile per riuscire a capirci qualcosa, dato che Dark - certamente affascinante ma dagli sviluppi parecchio intricati - ha tanti pregi, ma tra questi non c’è la chiarezza didascalica di ciò che accade. Ma se è così amata, è anche per questo.