Roberto Bolle torna in tv con “Danza con me”: «Ho fatto ballare anche il commissario Montalbano. Sono il primo ad avere un avatar»

di Luca Uccello

Il nuovo anno di Rai Uno si aprirà ancora una volta con Roberto Bolle, con la sesta edizione di Danza con Me. «Per me è una sfida che si ripete ogni anno. Ogni volta cerchiamo sempre di rinnovarci, di andare avanti rimanendo fedeli alla nostra anima. Vogliamo arrivare al pubblico ed emozionarlo, conquistarlo, coinvolgerlo in questo che si può definire un varietà della Danza». Naturalmente il cuore rimane la danza. «Danza di altissima qualità è questo quello che mi rende sempre più orgoglioso riuscire a portare una così grande varietà di danza classica contemporanea in televisione». Al suo fianco Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi e tanti ospiti che si metteranno in gioco.

È riuscito a far ballare anche il commissario Montalbano?

«Ci sono riuscito. Ma su Luca abbiamo scoperto delle cose interessanti come con i suoi precedenti da ballerino che io personalmente non conoscevo»

E un bravo ballerino?

«Non balla tantissimo ma questo solo perché ha una grande capacità di tenere il palcoscenico e di sedurre il pubblico con la parola. Per questo l'abbiamo messo in qualsiasi ovunque (ride)…»

Danza, spettacolo e temi sociali come una denuncia verso il bullismo…

«È un incitamento nel cercare di seguire ad ogni costo i propri sogni, la propria passione. L’abbiamo fatto senza usare parole perché alcune volte uno sguardo è più efficace di tante parole»

Roberto Bolle è il primo ad avere un Avatar tutto suo…

«Realizzarlo è stato divertente, come ogni volta in cui mi avvicino a qualcosa di nuovo. Siamo i primi a farlo, sono il primo ad avere un mio avatar».

Vuol dire che non la vedremo più ballare?

«L’avatar non vuol dire che che smetto di ballare ma abbiamo messo le mani avanti perché comunque l'avatar c'è quindi lo potremmo utilizzarlo un giorno lontano (ride)»

Con chi ballerà l’avatar nel metaverso?

«Questa è l’unica sorpresa che voglio tenere per me. Lo scoprirete il primo di gennaio…»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 20:38

