Daniele Nardi, la moglie a “Vieni da me” ospite di Caterina Balivo: «Quando partì si emozionò per la prima volta, per suo figlio».

Nel primo anniversario della scomparsa dell’alpinista Daniele Nardi sul Nanga Parbat, la moglie Daniela Morazzano racconta in un’intervista a “Vieni da me” su Rai1 gli ultimi momenti insieme, in particolare il giorno della partenza e del saluto al figlio Mattia nato pochi mesi prima. In studio, ospite di Caterina Balivo, la scrittrice Alessandra Carati, che insieme a Nardi ha scritto il libro “La via perfetta”.



“Quando ha chiuso la porta di casa è stata la prima volta che si è emozionato, perché oltre me lasciava anche Mattia. Era la prima spedizione che faceva da quando era diventato papà, e sarebbe stata l’ultima di questo tipo. Infatti avrebbe iniziato a fare spedizioni tecnicamente più difficili però più brevi, perché queste spedizioni lo portavano fuori per troppi mesi, e ovviamente la sua vita era cambiata, e lui ci teneva tantissimo”, ha raccontato commossa la moglie dell’alpinista.



Daniela ha aggiunto che quanto il figlio sarà grande “conoscerà già tutto del padre”, perché “non gli voglio nascondere nulla”: “Daniele deve avermi lasciato una forza spaventosa, e la sto trasmettendo a Mattia. Appena vede una foto di montagna dice ‘papà’”.



E sul libro “La via perfetta”, Daniela ha detto: “Il libro è dedicato a Mattia. Decisamente un bellissimo regalo che gli è stato fatto, credo che ne sarà orgoglioso”. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 20:18

