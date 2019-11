Daniele Bossari, il dramma a Verissimo: «Bevevo una bottiglia e mezza di whisky al giorno. Mi sono trovato a strisciare in casa»

Sabato 30 Novembre 2019, 18:53

Oggi, l'ex gieffino è stato ospite di Silvia Toffanin e ha raccontato un periodo buio della sua vita: «È iniziato tutto con il Grande Fratello. Sono stato inondato dal calore della gente. Mi chiedevano come avevo fatto a superare la depressione e ho deciso di raccontarlo in un libro».Leggi anche >Ecco le parole toccanti di Daniele Bossari: «Inizia tutto intorno al 2002, quando il giudizio di un grande critico che mi faceva a pezzi mi ha profondamente ferito. L'insicurezza mi ha portato a modificare il mio atteggiamento. Non ero più me stesso, piano piano mi sono chiuso. Finché mi sono trovato nell'oblio totale.Tenevo la luce accesa e aspettavo l'alba. Sono arrivato a un punto da mettermi una sveglia per ricordarmi che dovevo andare a letto. Ero divorato dai sensi di colpa perché Filippa accompagnava mia figlia a scuola e io andavo a dormire. Ho iniziato a usare l'alcol per dimenticare tutto.Bevevo di notte nel mio studio e cercavo di non far accorgere di niente la mia famiglia».Daniele Bossari ripercorre anche il momento in cui ha pensato a farla finita: «Era una notte, pioveva. Di fronte a casa mia c'era un cantiere. Ho scavalcato la recinzione e mi sono arrampicato su una trave a dieci metri di altezza.».