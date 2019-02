Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La partecipazione dial programma ‘Alla Lavagna” ha sollevato polemiche. “Il denaro è l’unico strumento di libertà” ha detto al senatrice davanti alla classe di bambini protagonista della trasmissione in onda su Rai 3. Contro la parlamentare si sono scagliati cittadini comuni, politici e personaggi famosi, come Nadia Toffa ed Heather Parisi. Daniela Santanchè ha risposto alle critiche con un post su Instagram. “Il mio è un pensiero molto chiaro, peccato non sia stato compreso durante la puntata di Alla Lavagna. Il denaro è uno strumento che rende le donne libere, e l’indipendenza economica in questo senso è fondamentale” Molti utenti non hanno gradito e si è alzato un nuovo polverone. “Le donne povere quindi sono donne minori?” ha chiesto un utente infastidito.